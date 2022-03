La vittoria sulla Salernitana e la serata di orgoglio a Liverpool non sono bastate: la testa è alta, ma gli avversari, a quanto pare, sgattaiolano sotto. E Inzaghi, dopo Torino, deve registrare così l’ottavo risultato che non migliora tra andata e ritorno. Il passivo, in termini di punti, ammonta a 7: 20 punti all’andata tra Venezia, Torino, Sassuolo, Genoa, Salernitana, Napoli, Milan, Atalanta e Lazio, sei vittorie, due pareggi e una sconfitta a Roma. Le stesse nove squadre sono state affrontate nel girone di ritorno, con il nuovo anno, ma le cose non sono andate altrettanto bene Proprio contro i biancocelesti è arrivato l’unico finale migliorato, da sconfitta 3-1 a vittoria 2-1 in casa. Il resto…



CROLLO – Il resto non porta nulla di buono alla causa nerazzurra. Appena 13 i punti conquistati nella seconda manche contro gli avversari sopra elencati: successo speculare per 5-0 sulla Salernitana, vittoria col Venezia che bissa quella dell’andata, un altro pareggio contro l’Atalanta (0-0) che doppia quello di San Siro (2-2), quindi altre X contro Genoa, Napoli e Torino. E le dolorosissime sconfitte per mano di Sassuolo e soprattutto Milan, che a conti fatti possono risultare decisive.



VACCHE MAGRE – E c’è di più: di queste nove partite, solo in quella con la Lazio il dato sui gol segnati è aumentato, 2 contro 1 dell’andata. Per il resto, quattro volte in pari (Venezia, Milan, Salernitana, Torino) e cinque volte in passivo, per un totale di 21 gol segnati a 12 tra andata e ritorno. Ed è molto difficile, in questo momento, aspettarsi che la tendenza possa essere invertita col Bologna: servirebbe migliorare un 6-1. Intanto, l’imperativo è ottenere i 3 punti, per tornare, sempre che non ne vengano persi altri nel frattempo, a -1.