. La situazione di Martinez assomiglia non poco allaOgni sessione estiva a tenere banco c’era lui, Maurito.pochi per la maggior parte dei critici e addetti ai lavori molti, probabilmente, per tutte le squadre professionistiche di rango che mai si sono avvicinate a quel tipo di cifra per assicurarsi il suo cartellino.La storia la conosciamo, nessuno ha mai pagato la clausola,o chissà che altro.La signora Icardi ha provocatoSolo per questo motivo l’ex nove nerazzurro ha traslocato verso Parigi.Qui siamo alle solite.Accantoniamo per una volta l’argomento Martinez e concentriamoci sul possibile ritorno dell’ex attaccante della Sampdoria.Maurito è un attaccante di livello internazionale, timbra sempre il cartellino ed è ancora nel pieno della sua maturità calcistica.So già che qualcuno mugugnerà e mi dirà cantilenante:Il discorso dovrebbe essere ormai superato ma lo ripetiamo a scanso di equivoci e a favore delle teste più dure.. La decisione non è stata tecnica ma comportamentale, meglio, ambientale. Giusto o sbagliato non lo possiamo sapere ma così è, facciamocene una ragione.Quella cifra consentirebbe a Marotta di tornare prepotentemente sul mercato con un tesoretto che comprenderà anche i 20 milioni della cessione di Perisic e i 16 della probabile (ma non sicura) vendita di Joao Mario.. Quello che è certo è che i soldi della cessione di Icardi serviranno per finanziare una buona fetta del mercato in entrata di Marotta.Il caso Wanda-Maurito è li dietro alla porta che bussa in attesa di entrare di nuovo.