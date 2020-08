Marotta a Ausilio intendono costruire il centrocampo dei sogni di Antonio Conte, ma per farlo servirà pazienza e qualche cessione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Riuscire a costruire il centrocampo dei sogni è una missione difficile ma non impossibile. Kanté piace a tutti in società: da Marotta ad Ausilio, passando per il presidente Zhang. Tra società e allenatore si ragione in perfetta sintonia, ma con tempistiche diverse. Potesse decidere lui, Conte vorrebbe Kanté e Vidal subito. Ma ogni cosa ha il suo tempo e soprattutto per Kanté bisognerà avere pazienza. Prima va trovata la liquidità per potersi sedere al tavolo della trattativa col Chelsea ed è per questo che oggi l’imperativo è «prima vendere». La rivoluzione in mediana infatti dovrà essere finanziata da una o più cessioni, inclusa quella di un big tra Brozovic e Skriniar”.