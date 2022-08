Il futuro del gioiellino nerazzurro Cesare Casadei resta in bilico. Come spiegato dal Corriere dello Sport, il giocatore - che piace a Chelsea, Nizza e Sassuolo - ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura in Inghilterra. Dopo l’esordio dell’Inter in Serie A, i contatti entreranno nel vivo: Marotta e Ausilio chiedono 15 milioni con bonus (o una percentuale sulla rivendita futura).