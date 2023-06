Per Dusan Vlahovic ci sono attenzioni da mezza Europa: con il Bayern Monaco in prima fila davanti all’Atletico Madrid e al Chelsea che puntano su degli scambi eccellenti: gli spagnoli offrono il cartellino della vecchia conoscenza Alvaro Morata, mentre gli inglesi inserirebbero volentieri nell’affare Romelu Lukaku. Tuttavia, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, entrambe queste soluzioni non scaldano la dirigenza bianconera. E comunque la quotazione del centravanti serbo è fissata a 80 milioni, vale a dire il suo prezzo d’acquisto dalla Fiorentina.