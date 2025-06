Inter: il ciclo è finito nel momento migliore. Solo il Napoli ha certezze, una rivoluzione profonda è possibile

Getty e Calciomercato.com

non è riuscita ad andare oltre un pareggio per 1-1 nell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. La prima stagionale di, nonostante l'evidente divario tecnico fra le due squadre, ha mostrato gli stessi identici limiti messi in campo nella seconda parte della passata stagione conin panchina. Poca cattiveria sotto porta, disattenzioni difensive, ritmi che calano dopo 60 minuti e, soprattutto, una immotivata paura di non portare a casa il risultato. Fragilità che inevitabilmente riportano alla finale di Champions League persa contro il PSG, ma che in realtà hanno radici ben più profonde.

Del resto ilcon cui il club nerazzurro, dal presidente Marotta ai giocatori, sta giustificando l'addio di Simone Inzaghi in direzione Al-HilanE se di ciclo si parla, può bastare la sostituzione dell'allenatore, a cui tra l'altro viene chiesto di proseguire tatticamente sull'impronta e sulla scia lascata dal vecchio tecnico, per ripartire?

"Cambiare macchina è molto facile. cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili, e cambiare direzione...", da sempre tifoso interista, nella sua "" spiega con un tono scherzoso e scanzonato quello che può e deve servire nell'avvio di un progetto nuovo.non solo su tecnico e idee di mercato (basta parametri zero e acquisti giovani), ma anche e soprattutto sull'attuale rosa.

hanno ancora le energie e la voglia di ripartire, di rinnovarsi, di lasciare la strada conosciuta?per un allenatore che nella sua seppur breve carriera ha preferito il 4-3-3 al 3-5-2 di inzaghiana memoria?da reinvestire su giocatori più funzionali? Iche perfino la società interista sta considerando se arrivasse davvero l'offerta del Galatasaray - è soltanto uno degli esempi possibili.

La fine dei cicli arriva per tutti ma, paradossalmente,, per avere quel coraggio di ampliare la rivoluzione senza rischiare ricadute pesanti a livello sportivo. L'obiettivo da non fallire è la qualificazione alla prossima Champions League, ma guardando le potenziali rivali soltanto il Napoli rappresenta oggi una certezza assoluta data la conferma di Conte e una rosa scudettata che sarà ulteriormente potenziata.Ilha un nuovo allenatore, un nuovo ds e cambierà tanto in rosa. Lasi è trovata a confermare Tudor, ha perso Giuntoli e ha una struttura societaria completamente nuova. Laha detto addio a ds e ha cambiato allenatore con Gasperini che avrà il supporto, ma anche l'ombra per la piazza, di Ranieri alle spalle. Proprio Gasperini ha lasciatoche lo ha rimpiazzato con Juric, bocciato un anno fa a Roma. E infine anche laha cambiato allenatore tornando indietro a Maurizio Sarri. In sostanza,e l'estate servirà a tutti per lavorare fra campo e mercato.

Del resto: "Si può cambiare solo se stessi. Sembra poco ma se ci riuscissi. Faresti la rivoluzione... Ta ra ttattaaaa ta ta..."