Non c'è una deadline, né c'è fretta, ma l'Inter sta davvero correndo per Tajon Buchanan. Il centrocampista canadese è il rinforzo in fascia che l'Inter vuole regalarsi al posto dell'infrtounato Cuadrado, ma sebbene tutte le parti in causa confermano che le sensazioni sono ottime, ancora non è stato messo nero su bianco l'accordo.