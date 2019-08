Federico Chiesa sembra essere fuori dal calciomercato. E’ stato infatti blindato della Fiorentina dalle avance delle big della Serie A. "E’ un nostro giocatore. Giocherà al fianco di Milan. Non c’è più bisogno di parlare di lui”, ha tuonato, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan Badelj, Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso. Ma per i bookies c'è ancora un club che può nutrire la speranza di centrare l'acquisto del giocatore viola entro la chiusura del mercato. Secondo le lavagne, infatti, il passaggio di Chiesa all’Inter entro il 2 settembre si gioca a 4,00.