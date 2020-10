Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, esalta Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter. Queste le parole del ct a Sporza: “Per me Romelu è il miglior attaccante del mondo, ma sono di parte. Le sue statistiche degli ultimi anni con il Manchester United sono state straordinarie, ma il suo passaggio in Serie A gli ha dato un ulteriore livello di responsabilità a livello di club. Il suo obiettivo è vincere il titolo in Italia e lo si vede dal suo impegno, dalla sua grinta e dal piacere con cui gioca. Non mi sorprende che segni così tanto, perché può farlo come il migliore. Ma dimostra anche che il calciatore è all'apice della sua carriera”.