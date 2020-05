Sergio Batista, ct dell'Argentina olimpica, ha raccontato un aneddoto su Lautaro Martinez ai microfoni del Mundo Deportivo: "Andai a vedere il derby di Milano. Era arrivato in Italia da poco e non era sereno. Stette in panchina e non si era nemmeno scaldato. Passai per lo spogliatoio, chiacchierammo un po' e mi sorprese dicendo che non sopportava di non poter giocare e di volersene andare. Lo frenai e gli chiesi: 'Dove pensi di andare? Vuoi tornare in Argentina? Dimmi, ora con chi giocherete?' E mi rispose che avrebbero dovuto affrontare il Barcellona. 'E ti vuoi perdere questo? Sii paziente' gli dissi. Lì mi è parso che si fosse tranquillizzato. Non che fosse per me, di sicuro. Ma questo aneddoto racconta la sua personalità. Giocammo in Ecuador una partita del Sudamericano, vincemmo 5-0 contro la Bolivia e Lautaro fece una gran partita, contribuendo nella costruzione di 3 o 4 reti. A pochi minuti dalla fine lo tolsi e vidi che non era contento. A fine partita, mi sono avvicinato a lui e gli dissi: 'Hai fatto una gran partita, sei stato il migliore'. E lui mi rispose: 'Però non ho fatto gol'. Il giorno dopo un giornale argentino lo ha eletto migliore in campo, gli ho mostrato la pagina. Ha riso, ma non era felice. I goleador sono così".