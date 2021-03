Intervenuto a Tv2Sport, il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato del centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen.



”È il cuore della squadra, tiene il ritmo del gioco ed è importante per noi anche fuori dal campo. Nell'Inter ha trovato spazio da mezzala? Qui non possiamo aspettarci di vederlo in un ruolo diverso rispetto a quello cheha ricoperto in autunno. Per il nostro gioco è fondamentale più avanti, crea occasioni ed è una pedina importante per noi”.