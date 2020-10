Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, parla di Christian Eriksen, trequartista della sua nazionale e dell'Inter: "Perché non gioca? Non so rispondere a questa domanda, ma so quanto sia bravo. È un giocatore straordinario, penso che possa sopravvivere a tutto nella sua carriera. Penso che qualunque cosa accada, lo vedremo di nuovo al suo livello più alto. La sua qualità difficilmente si abbassa. Cosa stia succedendo di preciso lo devono sapere Antonio Conte o lo stesso Christian. Se comincio a dire di più, diventa una pura supposizione, e preferirei starne alla larga" le sue parole a Politiken.