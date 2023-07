Con la presentazione del calendario della Serie A 2023/24 si è dato il via alla nuova stagione. La Lega Serie A ha poi comunicato anche i primi anticipi e posticipi del nuovo campionato: insomma è tutto pronto per tornare in campo. C’è però una curiosità che riguarda l’Inter.



STRANEZZA - Da quando Inzaghi siede sulla panchina dei nerazzurri, la sua squadra non ha mai giocato alle 15 di domenica. Sono dunque due stagioni che l’Inter non gioca di domenica pomeriggio, cosa che non succederà neanche nelle prime 4 della stagione 2023/24. L’Inter infatti sarà impegnata 2 volte di sabato, una di lunedì e una di domenica, ma alle 18:30.



L'ULTIMA - I nerazzurri sono scesi in campo 17 volte alle ore 18 di sabato, lo slot orario più 'usato'. Per trovare una gara giocata alle 15 di domenica bisogna tornare al 23 maggio 2021, il giorno della festa Scudetto dell'allora squadra di Antonio Conte contro l’Udinese.