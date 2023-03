Seconda gara in Nazionale e seconda marcatura per Mateo Retegui, che mostra una certa predisposizione al gol e giustifica tutte le attenzioni dei grandi club (tra cui l'Inter, presente a Malta) nei suoi confronti. Ecco come i principali tre quotidiani sportivi hanno giudicato la prestazione del centravanti del Tigre.



LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 : ​“Un tiro un gol, la storia si ripete e vuol dire che la stoffa del 9 d'area c'è. Bene le sponde, un po' meno palla al piede, ora anche lui deve muoversi un po' di più”.



IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: “Una palla, un gol. Il secondo nelle prime due partite in azzurro. È il giocatore che Mancini segue con più attenzione, è una sua idea, diciamo pure una sua invenzione e quando Mancio battezza un giocatore, è difficile che sbagli. Si muove tanto e si muove bene”.



TUTTOSPORT: “Seconda presenza e secondo gol in azzurro. Che sia nata una stella è presto per dirlo, serviranno altre prove. Nel frattempo eguaglia Pierino Prati, l'ultimo debuttante a segnare in due gare ufficiali consecutive (anche allora qualificazioni europee, nel 1968, entrambi i gol alla Bulgaria). Stavolta usa la testa sull'angolo di Tonali, con una presenza più convinca nell'impianto azzurro”.