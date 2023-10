L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sui tre uomini che ieri sera hanno indirizzato il match, in un modo o nell'altro. Inter - Roma è terminata 1- 0 e l'azione decisiva ha visto protagonisti due uomini non banali, per tutto quello che era stato il contorno: Federico Dimarco e Marcus Thuram. Il primo, grande amico di Lukaku, il secondo, invece, l'erede designato. Il terzo uomo è invece Llorente, difensore della Roma che fin lì era stato il migliore dei suoi e che per l'occasione è stato bruciato da Thuram.



“Il destino si è compiuto quando l’Inter temeva di pareggiare una partita dominata, e la Roma sotto sotto cominciava a sperare in un colpo quasi miracoloso: vincere dopo avere giocato tutta la gara senza nemmeno provarci. Invece, al minuto 81, Dimarco ha crossato basso e Thuram ha preso il tempo a Llorente — fino a quel momento il migliore dei giallorossi — mettendo dentro il pallone del primo posto solitario. Nel giorno del ritorno di Lukaku a San Siro, sono stati il suo ex amico e il suo erede ad abbattere la muraglia messa su da Mourinho”.