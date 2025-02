Inter, il discorso integrale di Marotta ai soci: "Inizia la prima tappa di un nuovo percorso. Dai successi dipendono i ricavi"

Getty Images

Oggi, lunedì 24 febbraio 2025 si è tenuta a Milano l'Assemblea degli Azionisti dell'Inter e dal palco il presidente e amministratore delegato unico del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha preso parola per presentare le prossime mosse societarie a tutti i presenti e non solo. Ecco il discorso integrale fatto alla platea."Care azioniste e cari azionisti, Cari membri della grande famiglia dell’Inter, l’odierna Assemblea segna un passaggio importante nella nostra vita societaria.La fine di questa stagione sportiva e le prossime devono portare il nostro club su un livello più alto in ogni aspetto.

non solamente perché i colori nerazzurri devono essere sinonimo di vittorie in Italia e in Europa, ma anche perchéprovenienti dalla serie A e, in particolar modo, dalla Uefa. Quest’estate poi FC Internazionale Milano sarà uno dei due club a rappresentare il nostro Paese nella Coppa del Mondo per Club FIFA insieme con i più grandi club europei. Questa è la migliore testimonianza del livello che abbiamo raggiunto con il lavoro degli ultimi anni.

Dicevo che lesono molte e dobbiamo tutti essere consapevoli che il nostro faro deve essere laSono già passati nove mesi da quando l’azionista Oaktree ha preso il controllo del club e i cambiamenti, forse è meglio dire, i miglioramenti gestionali non si sono fatti attendere., che sono convinto saprà lavorare in armonia per lo sviluppo del club.

Permettetemi, inizialmente, una parola per raccontare questi primi nove mesi di esperienza con il nuovo azionista Oaktree., seduti qui al tavolo di presidenza di quest’assemblea, insieme con Renato Meduri e Carlo Ligori, che siedono in Cda, hanno fatto sentire a me e a tutta l’Interche un grande fondo americano sia così desideroso di lavorare, giorno dopo giorno, gomito a gomito con il management, con curiosità e determinazione. Da quella settimana di fine maggio dello scorso anno fino ad oggi, non ricordo una settimana nella quale un componente di Oaktree non abbia passato almeno qualche ora nella sede dell’Inter o ad Appiano Gentile. Questo ci rassicura e ci garantisce una continuità decisionale che rende tutto più efficiente e più sfidante.

In questo breve discorso mi dedicherò inizialmente alle aree di miglioramento che abbiamo condiviso con l’azionista e in seguito ci tengo a dedicare qualche parola anche alle professionalità che ci stanno accompagnando in questo percorso.quelli che comunemente vengono definiti ricavi commerciali rappresenta senza dubbio uno dei capitoli più importanti dell’impegno dell’Inter fuori dal campo di gioco.e dobbiamo essere in grado di sviluppare nuove strategie per aggredire i mercati più importanti del mondo.Nei prossimi due anni gli Stati Uniti d’America saranno il centro mondiale del calcio. Estate 25, Clubs’ World Cup. Estate 26 la coppa del Mondo. Il calcio è un fenomeno culturale globale e intergenerazionale.

Da anni si parla della Generazione Z, nel frattempo gli anni passano e la generazione Z si sta affacciando sul mondo del lavoro o sta terminando il suo percorso di studi. Se l’Inter saprà essere nel novero dei suoi interessi, lo sarà per molti anni. Viceversa, sarà estremamente complicato recuperare.L’ingresso in società di Giorgio Ricci, il nostro nuovo Chief Revenue Officer, un professionista con il quale ho già avuto modo di lavorare in passato, è una garanzia per l’Inter, i cui ricavi commerciali devono crescere in maniera organica nei prossimi anni. Il suo ingresso nel board di Inter Brand e di Inter Media, insieme con il suo impegno con me sul fronte della Lega di Serie A e della Uefa, sono la prova della fiducia che ripongono in lui gli azionisti dell’Inter.

Su questo fronte, pensiamo che il Centro Sportivo di Appiano Gentile, casa della nostra Prima Squadra e Interello, fucina del nostro settore giovanile e delle rappresentative femminili, necessitino di alcuni rilevanti investimenti. Si tratta di strutture essenziali per lo sviluppo dei nostri atleti e per aumentare la competitività della Prima Squadra Maschile e Femminile.Il nostro azionista, Oaktree, inoltre ha dimostrato con il suo impegno e con il suo lavoro quotidiano di voler cogliere la sfida più grande di tutte:È presto per parlarne in dettaglio, ma penso che sia giusto rendervi partecipi di questo impegno. Lo stadio di San Siro attuale è lontano dai migliori standard internazionali e, anno su anno, il gap di ricavi generati dallo stadio tra noi e i nostri competitors internazionali rappresenta una zavorra della quale l’Inter si deve liberare al più presto. Siamo sulla strada giusta e confidiamo che il percorso, che vede Inter e Milan procedere insieme, si completi in tempi ragionevoli a beneficio del Paese, che intende organizzare i Campionati Europei UEFA nel 2032, della città di Milano, dei nostri tifosi e dei nostri azionisti.

Sul fronte sportivo non penso che sia questa la sede per fare un’analisi approfondita; tuttavia, non intendo sottrarmi ad un argomento che è nel cuore di tutti noi. Ebbene, n. La Prima Squadra, sotto la guida esperta di Simone Inzaghi è l’unica rappresentativa italiana ad essere ancora in corsa in Champions League. Anche quest’anno, quindi, l’Inter è tra le prime 16 squadre di tutta Europa, dopo una fase eliminatoria ben programmata e ricca di incertezze, dovute alla nuova formula. Inoltre, è in lotta per difendere lo scudetto che ha sul petto. Siamo primi in classifica con un esiguo vantaggio sul Napoli e con dodici giornate da giocare. La strada è ancora molto lunga, ma siamo in gara per vincere. In Coppa Italia ci giocheremo domani l’accesso alla semifinale nella partita con la Lazio. E quest’estate, come già ricordato, saremo in lizza per la prima edizione del Campionato del Mondo per club. Insomma, la sfortunata trasferta in Arabia Saudita, che ci ha visto perdere la Supercoppa, pur avendo raggiunto la finale, non deve far dimenticare che siamo l’unica squadra italiana ancora in lotta su tutti i fronti. Piero Ausilio ed io personalmente, insieme con tutta l’area sportiva siamo impegnati ogni giorno per mettere in condizione i nostri atleti e il nostro staff di competere al meglio.

Desidero oggi dare il benvenuto a nome di tutta la grande famiglia interista ai due nuovi membri indipendenti del Consiglio d’Amministrazione.ha un profilo di altissimo livello nel mondo della consulenza, essendo Senior Partner di Bain & Company. Sono certo che il suo contributo sarà ascoltato e apporterà novità interessanti nelle nostre riunioni. Per quanto riguarda, ritengo che la sua passata frequentazione del calcio come fenomeno globale, grazie ai lunghi anni trascorsi in seno al Manchester City Football Group e al suo attuale incarico di President and General Manager di Saint Louis City SC, sarà molto utile. Il suo sarà un occhio attento che avrà un taglio meno tradizionale rispetto a quello cui siamo normalmente abituati in un club di solida tradizione europea come l’Inter. Benvenuta Claudia, Benvenuto Diego. In conclusione, vi segnalo che da oggi anche il Chief of Staff,entrerà nel Consiglio d’Amministrazione. La sua dedizione sul fronte organizzativo e la sua capacità di affrontare le problematiche, che di giorno in giorno un club complesso come l’Inter pone, rendono Catanese un elemento importante di questa nuova squadra.

Tutti ci stiamo preparando alle sfide future e intendiamo raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la sostenibilità finanziaria e operativa necessaria per qualsiasi successo duraturo nel tempo. Stiamo tutti insieme lavorando per l’Inter del futuro e questo ci riempie di orgoglio. Sempre Forza Inter