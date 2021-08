L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, gioca su più tavoli e cerca di stanare sia Lotito che il Borussia Moenchengladbach. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il francese figlio d’arte resta in pole per vestirsi di nerazzurro già la settimana prossima, senza che questo spazzi via dal campo il rivale: ha ancora un peso, infatti, la candidatura del laziale, che Inzaghi conosce come pochi. Ieri il tecnico non si è tatticamente sbilanciato sul testa a testa di mercato, ma ha chiarito un passaggio essenziale durante la conferenza pre-Genoa: «Sappiamo che manca qualcosa dal mercato e che arriverà un attaccante...». Di certo, in queste ore c’è anche un sottile lavoro diplomatico dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio: se Thuram serve in parte a stanare il presidente Lotito e ad abbassare le sue pretese, Correa è una carta potente per accelerare la trattativa con il Borussia Moenchengladbach”.