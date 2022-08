Niente sconti, niente rinnovo e quindi niente prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter sta provando a spingere per Manuel Akanji, difensore centrale del Borussia Dortmund in scadenza a giugno 2023, ma il club giallonero non ha alcuna intenzione di fare dei passi in direzione dei nerazzurri. O 20 milioni cash o lo svizzero rimarrà al WestfalenStadion.