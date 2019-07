Valentino Lazaro è uno dei volti nuovi dell'Inter di Antonio Conte. Il direttore sportivo dell'Hertha Berlino, Michael Preetz, parla del laterale austriaco, passato in nerazzurro per 22 milioni di euro: "Tino ha giocato un grande campionato in una posizione, quella di esterno destro, che lui non ama particolarmente, una stagione che lo ha portato a giocare in Champions League. Gli ho detto: 'Per essere un ruolo che non ti piace, hai fatto tanti passi avanti" le parole rilasciate a Berliner Kurier.