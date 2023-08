Il portiere titolare è arrivato oggi a Milano, il secondo invece potrebbe tardare a rivelarsi. Stiamo parlando dei due acquisti che l'Inter dovrà fare per assicurare a Inzaghi un reparto affidabile dopo le partenze di Onana e Handanovic. Mentre per Sommer c'è da attendere solo l'ufficialità, una delle piste sondate nelle ultime ore rischia invece di chiudersi. Stiamo parlando di Bento, portiere brasiliano che piace ai nerazzurri.



CHIUSA? - Ne ha parlato Alexandre Mattos, direttore sportivo dell'Athletico Paranaense, a FCInterNews.it, queste le sue parole. "Non è in vendita. Ne ho parlato con Piero Ausilio: lui è molto professionale, ha capito e rispetta la nostra decisione. Questa stagione rimarrà all'Athletico Paranaense, potremmo pensare alla sua cessione solamente il prossimo anno".