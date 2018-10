Nel corso della serata di ieri il club nerazzurro ha ufficializzato ildei suoi tesserati.hanno visto cambiare la data di scadenza dei rispettivi accordi.Una serie di annunci che precede l’assemblea dei soci che si terrà questo pomeriggio a Milano e cheche ne prenderà il posto, ma che vedrà anche l’approvazione dell’ultimo bilancio societario.Uno dei dati che maggiormente ha inficiato la scelta da parte del board UEFA diriguarda il peso deglidei cartellini dei giocatori. Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, soprattutto per i casi che riguardano Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Antonio Candreva e soprattutto il brasiliano Dalbert, l(e quindi ridurre nell’immediato)Una mossa volta a liberarsi una volta per tutte del giogo del fair play e scatenare sul mercato la potenza economica di Suning. Una mossa che a gennaio potrebbe vedere due ulteriori movimenti in uscita con le possibili cessioni a titolo definitivo del duo composto dai giocatori il cuo costo a bilancio incidono maggiormente nei conti del club.