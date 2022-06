Doveva essere il primo acquisto, sicuro, dell’Inter e invece Paulo Dybala da punto esclamativo si sta trasformando in punto interrogativo. Arriverà anche lui a comporre il già discusso tridente con Lautaro e Lukaku, oppure andrà a giocare in un’altra squadra, magari di Milano? Sembra fantacalcio o fantamercato e magari lo è, perché non è affatto da escludere che alla fine Dybala giocherà davvero nell’Inter. Intanto, però,E allora, in attesa di sapere che cosa succederà davvero, in un senso o nell’altrocerchiamo di capireVisto che l’accordo definitivo tra Dybala e l’Inter tarda ad arrivare e visto soprattutto che il discorso economico era stato già affrontato, senza segreti o colpi di scena, cIl primo è legato al ritorno a casa di Lukaku, che fino a qualche settimana fa sembrava soltanto una “suggestione”, per usare un termine caro all’amministratore delegato Marotta. Come tutti sanno,, il suo ingaggio è comunque una cifra non prevista inizialmente per cui il sacrificio conseguente potrebbe essere proprio la rinuncia a Dybala. E poi c’è un altro motivo da non sottovalutare., oppure a inventarsi un rischioso turnover per non scontentare i tre attaccanti.In questa situazione di stallo, il Milan apparentemente non sembra interessato a Dybala, anche perché non ne ha avuto il tempo e non ha mai considerato l’ipotesi che non andasse all’Inter., perché il valore di Dybala non è minimamente in discussione e Pioli ha bisogno di avere giocatori di qualità dalla trequarti in avanti., limitandosi a versargli l’ingaggio.In attesa di sapere se prevarranno i motivi che potrebbero allontanare Dybala dall’Inter o quelli che potrebbero avvicinarlo al Milan, c’è un altro aspetto da non trascurare.A maggior ragione adesso che la concorrenza si chiama Inter e Milan, già davanti alla squadra di Pirlo e Allegri negli ultimi due campionati.