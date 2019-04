Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter ora in prestito al Frosinone, ha tante richieste per la prossima stagione. Il Parma è la squadra che ha manifestato il maggiore interesse, ma come scrive fcinternews.it anche la Liga osserva il classe '99. Il Fenomeno Ronaldo, infatti, lo vuole al Valladolid, dove c'è già un italiano, Daniele Verde, ex Roma, Pescara e Frosinone.