Gabigol può tornare in Europa. Come scrive FcInternews, ci sono diversi club interessati: il primo a fare passi concreti è stato la Dinamo Mosca, mentre ora è il turno del Valladolid di Ronaldo. Il Fenomeno ci pensa, con l'Inter che chiede 18 milioni di euro per l'attaccante ora in prestito al Flamengo.