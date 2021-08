La gara delle prime volte, così la Gazzetta dello Sport definisce la sfida tra Inter e Genoa.



“La prima volta di Dzeko, il cigno di Sarajevo che da ora balla alla Scala di Milano. La prima di Calhanoglu, che ha cambiato maglia, non stadio. La prima di Dumfries, che non correrà veloce come il precedente Marrakech Express, ma in carriera è sempre arrivato puntuale alla meta. La prima dei tifosi, quasi 30mila in uno stadio a misura di green pass, per accogliere la squadra con lo scudetto sul petto. Ma in questo festival di prime volte, forse, la più importante è quella di Simone Inzaghi, che entra ufficialmente in una dimensione sconosciuta: a partire dal 1999, un millennio fa, era stato solo e soltanto un dipendente della Lazio. Adesso, dopo un’estate tempestosa, ha la missione di traghettare l’Inter oltre Antonio Conte”.