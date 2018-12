Capocannoniere del Brasileirao, Gabriel Barbosa è tornato Gabigol in Brasile, ma sul suo futuro aleggia ancora un alone di incertezza totale. Il prestito al Santos scadrà il 31 dicembre e successivamente l'attaccante tornerà, almeno sulla carta, all'Inter. Sulla carta, perchè il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di riportare la punta a Milano e ha dato il via libera ad una nuova cessione.



IL FLAMENGO SI E' MOSSO - Il ritorno in Europa è una possibilità concreta, ma fra i tanti club che si stanno muovendo per provare ad acquistarlo ci sono anche altri club brasiliani rimasti stregati dal rendimento super di questo anno. Secondo Fox Sports fra i club più attivi c'è anche il Flamengo che ha contattato direttamente il padre del giocatore per proporgli di vesitre la maglia del Mengao.



PAQUETA' FINANZIA L'AFFARE? - In casa Flamengo si avvicinano le elezioni presidenziali e con l'addio del gioiellino Paquetà i candidati si stanno dando battaglia per portare come "regalo" ai tifosi un colpo importantissimo. Sempre secondo Fox Sport Gabigol è il sogno di mercato di Landim, uno dei candidati alla presidenza. Un affare sulla carta impossibile per le casse del club, perchè l'Inter chiede almeno 15 milioni per lui. In soccorso del club rossonero di Rio de Janeiro arriva però il club rossonero di Milano. Per l'acquisto di Paquetà il Milan verserà al Mengao 5 milioni di euro subito, altri 10 a fine anno e altri 20 divisi in altre due tranche. Di fatto i 15 milioni richiesti dai nerazzurri arriveranno nelle casse del Flamengo entro fine anno. La disponibilità economica ci sarà, basterà a convincere Inter e Gabigol?