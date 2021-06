Luca Bastoni, fratello di Alessandro, difensore dell'Inter, parla in tv del numero 95 nerazzurro: "Il numero 95 è legato al mio anno di nascita, vederlo sulla maglia di mio fratello mi inorgoglisce. Gli ho anche detto che poteva cambiarlo ma lui ha insistito. Ci sentiamo sempre tanto, ovviamente ci manca toccarlo con mano. Lo abbiamo incontrato dopo la partita con la Turchia, è stato bello e significativo per lui vederci. L'idolo? Sergio Ramos. Con l'aiuto dell'agente Tullio Tinti e di Alvaro Morata, per il suo compleanno siamo riusciti a fargli avere una sua maglia autografata".