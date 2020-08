E' partito ufficialmente il countdown.in Liguria, dove sta provando a digerire la delusione per la sconfitta nella finale di Europa League per mano del Siviglia e. Sono ore non propriamente all'insegna della serenità, perché le pesanti dichiarazioni rilasciate nel post-partita di Colonia hanno chiarito una volta di più come la tensione tra le parti sia ai massimi livelli e la rottura mai così vicina.non solo alla luce del progressivo deterioramento dei rapporti venutosi tra Conte, Ausilio e Marotta, ma- col nome diin pole position -. Ecco perché il vertice tra il club nerazzurro e il suo attuale allenatore si preannuncia particolarmente spinoso, con l'alta probabilità che dalle discussioni sulle strategie di mercato e sulla suddivisione dei poteri in seno alla società si passi a quelle su come sciogliere il vincolo contrattuale in essere, che scade nell'estate del 2023.percepisce un ingaggio netto di 12 milioni di euro a stagione, con un- col tecnico fermo ai box in attesa di un'altra chiamata -delle spettanze pur di accelerare l'avvio del nuovo corso.in caso di frattura insanabile e di necessità da parte dell'Inter di abbandonare dopo appena un anno il progetto Conte, ma l'ennesima rivoluzione rischia di partire all'insegna del rosso. Di bilancio.