passati assieme tra reciproche soddisfazioni. Il forte centrale olandese ha un contratto in scadenza nell'estate 2023 e le parti, scontrandosi però con una distanza economica che va oltre l'importanza dal punto di vista tecnico-tattico che l'ex Lazio ha saputo conquistarsi in nerazzurro.- Attualmente De Vrije, allo stato attuale delle cose, la prospettiva più verosimile è quella di una cessione a giugno per circa 20 milioni. Non è un caso che l'Inter sia già al lavoro per individuare un potenziale sostituto e il nome di Bremer del Torino è assolutamente in cima alla lista di preferenze. Tornando a De Vrij, nella giornata di oggi sono rimbalzate- Il portale ad.nl riferisce di una pubblicazione di, che, che sarà oggetto di dibattimento ad Amsterdam il prossimo febbraio.; per ogni mezza stagione in nerazzurro, l'agenzia avrebbe portato a casa 200.000 euro e, avendo, l'incasso complessivo potrebbe salire a 15 milioni. De Vrij decise di rompere il suo vincolo con la SEG non appena venne a conoscenza di queste presunte irregolarità.