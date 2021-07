, prima di potersi concentrare su un mercato in entrata che sarà all'insegna della fantasia e che metterà a dura prova due professionisti molto navigati come Beppe Marotta e Piero Ausilio. In una sessione nella quale voglia e possibilità di spendere non ce n'è molta,, che attualmente non rientra nei piani del club e di Simone Inzaghi e per il quale prosegue la ricerca di una soluzione in uscita a titolo definitivo.- Dopo l'ultima stagione trascorsa interamente in panchina, ad osservare le prodezze da scudetto di Lukaku e Lautaro Martinez e partendo nettamente alle spalle pure di Alexis Sanchez,, ma tuttiL'ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024 rappresenta un ostacolo importante, anche per quelloche, attraverso le parole del suo nuovo allenatore, ha espresso la sua stima per l'arciere di Cies: ", ma non è il momento di fare nomi per una nostra strategia".- Thiago Motta ha avuto la possibilità di allenare Pinamonti nella sua breve esperienza sulla panchina del Genoa eNessuna trattativa è ancora partita tra le due società eche, oltre a dover affrontare le questioni relative al rinnovo di De Vrij e alla pista Dumfries per la sostituzione di Hakimi,