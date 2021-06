L'Inter e lo Standard Liegi dovranno trovare una soluzione per il futuro di Zinho Vanheusden. Secondo un vecchio accordo raggiunto tra le parti, i nerazzurri dovrebbero riscattare questa estate il difensore per 16 milioni di euro, una cifra che in questo momento in viale della Liberazione non hanno a disposizione. Tutto è ancora un'incognita, ma dallo Standard si augurano che dopo l'eventuale riscatto da parte dell'Inter, Ausilio e Marotta possano lasciare per un'altra stagione il calciatore in prestito in Belgio.