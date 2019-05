Matias Vecino è stato l'uomo in più dell'Inter nella scorsa stagione: quello che ha deciso la gara contro la Lazio all'ultima giornata consegnando ai nerazzurri le chiavi per la Champions League. Quest'anno, sempre all'ultima giornata (stavolta contro l'Empoli) come riporta Tuttosport, oltre a indirizzare il destino della Beneamata, il centrocampista uruguayano potrebbe consolidare o compromettere il suo futuro all'Inter a seconda, rispettivamente della qualificazione o meno alla prossima Champions League.