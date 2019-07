Dopo Pinamonti, Radu e il giovane Rizzo, e in attesa di capire cosa ne sarà di Salcedo, al Genoa potrebbe approdare un altro giocatore dell'Inter.



Nella giornata di ieri i dirigenti rossoblu hanno incontrato gli agenti di Borja Valero, nel frattempo impegnato nella tournée cinese con i nerazzurri.



Il regista spagnolo non fare rientrare nei piani didattici di Antonio Conte e il contratto in scadenza tra un anno sta inducendo la società meneghina a cederlo già in questa sessione di mercato nel tentativo di trarre dal suo cartellino un minimo profitto evitando che possa svincolarsi e dunque partire a costo zero.



Su Borja Valero è da tempo attiva la Fiorentina, il club che lo portò in Italia prima del suo passaggio all'Inter. Da ieri però anche il Grifone sembra intenzionato a proporgli un nuovo ingaggio, regalando ad Andreazzoli un innesto di sicuro valore per il proprio organico. Valero non sarebbe peraltro alternativo al brasiliano Lucas Silva che in queste stesse ore il Genoa sta trattando con il Real Madrid. Lo spagnolo casomai rimpiazzerà ebbe il mancato arrivo del connazionale Roque Mesa, da cui trattativa con il Siviglia sembra essersi complicata dopo l'ottimismo dei giorni scorsi.