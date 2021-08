Nella settimana che porta alla sfida di San Siro tra Inter e Genoa, che inaugurerà il nuovo campionato, nerazzurri e rossoblù potrebbero incontrarsi non solo in campo ma anche sul fronte mercato.



Il Grifone, ancora in attesa di capire se Sam Lammers accetterà o meno la proposta di trasferirsi in prestito in Liguria, si guarda attorno alla ricerca di eventuali alternative al centravanti olandese dell'Atalanta. Una di queste porta dalle parti di Eddie Salcedo, prodotto del vivaio genoano passato due anni fa all'Inter.



Dopo un biennio in prestito al Verona, a luglio il 19enne italo-colombiano è tornato alla Pinetina mettendosi a disposizione di Simone Inzaghi. L'eventuale arrivo in nerazzurro di un altro attaccante potrebbe però convincere sia il ragazzo che la società a puntare su un nuovo trasferimento temporaneo, con il Genoa che a tal proposito si candida a riaccoglierlo con sé.



Lo riferisce Sky Sport.