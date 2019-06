Svanito quasi ufficialmente l'approdo di Ciccio Caputo, il Genoa si butta a capofitto su Andrea Pinamonti.



È il giovane attaccante di scuola Inter il nuovo obiettivo primario del Grifone per rinforzare il proprio reparto avanzato.



I dirigenti nerazzurri e rossoblù hanno avuto modo di parlare del ragazzo negli incontri avvenuti nei giorni scorsi a Milano nel corso dei quali l'Inter ha ribadito la propria intenzione di non liberarsi definitivamente di Pinamonti, valutando quindi soltanto l'ipotesi di un prestito. Il Genoa viceversa vorrebbe acquistare interamente il cartellino del centravanti, ipotesi che consentirebbe ai meneghini di realizzare una plusvalenza importante in ottica fair play finanziario.



Antonio Conte dal canto suo ha fatto intendere che gradirebbe valutare Pinamonti nel ritiro estivo prima di avallare una sua eventuale partenza. Di fronte alle ragioni del bilancio tuttavia anche l'ex commissario tecnico potrebbe alzare bandiera bianca consentendo al ragazzo di trasferirsi a titolo definitivo al Genoa. Con l'Inter che però in questo caso si garantirebbe quantomeno un'opzione per il futuro riacquisto del giocatore.