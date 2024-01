Inter, il giallo di Barella è pesantissimo: salta per squalifica la Fiorentina, Inzaghi in emergenza

Una tegola in più per Simone Inzaghi, un cartellino giallo che priva l’Inter di un altro titolare dopo Hakan Calhanoglu per la delicata trasferta di Firenze di domenica 28 gennaio, quando i nerazzurri torneranno protagonisti in campionato al termine dell’impegno a Riyad in Supercoppa Italiana. Al 55° della finale contro il Napoli, Nicolò Barella è stato ammonito per un intervento falloso ai danni del napoletano Cajuste e, essendo in diffida, da regolamento non potrà prendere parte alla prima gara di Serie A in programma.



Una situazione analoga a quella di Calhanoglu, che aveva ricevuto il giallo a Monza da diffidato e a sua volta non ci sarà contro la Fiorentina. In un colpo solo, Inzaghi perde due pedine fondamentali del suo centrocampo e sarà costretto a correre ai ripari, puntando verosimilmente su Frattesi in luogo di Barella e sul rilancio di Asllani da playmaker davanti alla difesa, essendo l’italo-albanese l’unica alternativa per caratteristiche al centrocampista turco.