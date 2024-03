Inter, il giallo non va giù a Lautaro Martinez: discussione con il quarto ufficiale Giua

Lautaro Martinez si era immaginato in modo diverso Inter-Genoa, posticipo della 27esima giornata di Serie A. Poteva essere l'occasione per andare ancora a segno e avvicinarsi sempre di più al record di gol del campionato, invece è finita con un giallo e tanto nervosismo.



L'AMMONIZIONE - Minuto 69, il capitano nerazzurro è caduto a terra in area del Genoa dopo un contrasto con Vasquez ma non ha ottenuto calcio di rigore. Anzi, l'arbitro Ayroldi lo ha ammonito per simulazione.



ENTRA IN DIFFIDA - Immediate le proteste del Toro, anche perché il cartellino lo ha fatto entrare in diffida, ma le recriminazioni dell'argentino sono diventate ancor più aspre pochi minuti dopo.



DISCUSSIONE CON GIUA - Al 74' Lautaro ha avuto qualcosa da dire all'indirizzo del quarto uomo Giua. E' dovuto intervenire Simone Inzaghi per separare i due, pur senza smontare lo guardo minaccioso del capitano nerazzurro che dopo poco, al 76', è stato sostituito, con Arnautovic che ha preso il suo posto in campo.