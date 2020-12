in provincia di Varese, quando solo l’intervento di Zhang evitò la definitiva rottura tra le parti, dopo numerosi scontri tra Marotta e il tecnico salentino. Il dialogo, duro e diretto, servì a tutti per sposare una linea comune, quella tracciata da Suning, che preferì sottrarsi a grandi investimenti, accettando di esonerare l’allenatore, almeno pubblicamente, dalla responsabilità di vincere lo scudetto.Qualche mese dopo, l’argomento sembra ormai digerito. Le cose non sono cambiate, anche perché il Covid non ha dato alcuna tregua. Non si compra se prima non si vende, è questo il messaggio che Zhang ha recapitato ai suoi dalla Cina., in cui l’Inter ha saputo comunque essere protagonista. La parola d’ordine sarà “Vendere”, poi tutto il resto.Tre su tutti i nomi in uscita e da questi, molto probabilmente, dipenderà anche il mercato in entrata:. Partiamo dal centravanti di Cles. Conte non lo vede, al suo posto vuole una quarta punta su cui fare affidamento con molta più continuità e per questo motivo, Raiola e Marotta si incontreranno a breve per definire una strategia.che dopo varie peripezie è riuscito a strappare un contatto da due milioni di euro. Misteri del mercato. Tuttavia, i nerazzurri si dicono disposti a pagare metà ingaggio pur di liberare la sua casella. Al suo posto,Complesso anche il discorsomagari mediante uno scambio di prestiti. Quello del centravanti non è l’unico nome a disposizione dei sardi che piace all’Intercentrocampista del Cagliari in prestito all’Olbia.Veniamo al nome più caldo, quello di Christian Eriksen. Il danese non si è ambientato e un anno dopo il suo arrivo è già con le valigie in mano. L’approdo di Pochettino al Psg è un salvagente in mare aperto, che può trasformare quella che era un’ipotesi in una trattativa concretaScambio di prestiti semestrale, niente di più, ma l’operazione accontenterebbe entrambi i club, anche se a tempo. A giugno se ne riparlerà.Saranno soprattutto questi i temi che Conte e la dirigenza tratteranno nell’incontro di domani, anche se il nome che mette tutti d’accordo è un altro, ovvero quello di Rodrigo De Paul, che ad oggi è praticamente irraggiungibile per l’Interquando magari ci saranno più risorse per aggredire il mercato. Ma questo appartiene al futuro, mentre oggi, ad Appiano Gentile, Conte e Marotta dovranno sistemare prima di tutto il presente.