Il giorno è arrivato, Edin Dzeko si prepara ad iniziare la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante bosniaco arriva oggi a Milano per gli ultimi passaggi prima di definire il passaggio dalla Roma ai nerazzurri, Calciomercato.com segue in diretta la giornata per tutti gli aggiornamenti.



10.35 - Incalzato dai cronisti per un saluto ai tifosi giallorossi, Dzeko ha nicchiato: "Parlerò dopo".



10.30 - Dzeko è arrivato dall'aeroporto di Ciampino di Roma da dove partirà alla volta di Milano, l'arrivo è previsto intorno alle 11.15 a Linate. Poi si sposterà all'Humanitas per le visite mediche e al Coni per l'idoneità, prima di raggiungere la squadra ad Appiano Gentile.



10.00 - La Roma ha dato ieri in serata il via libera alla partenza di Dzeko nonostante non abbia ancora definito l'arrivo del suo sostituto (Tammy Abraham del Chelsea il preferito), il bosniaco aveva già raggiunto un accordo totale con l'Inter per un biennale da 6 milioni di euro a stagione.