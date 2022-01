E' il giorno di Robin Gosens all'Inter. L'esterno tedesco sbarca oggi a Milano per completare il suo trasferimento in nerazzurro dall'Atalanta, oggi l'iter delle visite mediche verso la del contratto: segui su Calciomercato.com la prima giornata interista di Gosens.



9.07 ARRIVATO - Robin Gosens è arrivato a Milano e inizia l'iter delle visite mediche: si parte dalla struttura del Coni per l'idoneità sportiva.











9.05 LA CURVA LO ASPETTA - Il mondo nerazzurro è in fibrillazione per Gosens: ad attenderlo al suo arrivo a Milano anche la Curva Nord, zoccolo duro della tifoseria interista.



9.00 LE CIFRE - Ieri è stato raggiunto l'accordo con l'Atalanta: l'operazione si è conclusa con un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 22 milioni di euro + 3 di bonus. Per Gosens un contratto di 4 anni e mezzo da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.