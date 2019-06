Ormai è solo questione di ore, poi Lele Oriali tornerà all’Inter, il posto che ha sempre considerato casa, anche se in Nazionale si è sempre trovato bene, sia con Conte che con Mancini. L’ex centrocampista ha trovato l’accordo con Marotta già da tempo ma per l’ufficialità ha preferito attendere lo svolgimento delle due gare contro Grecia e Bosnia, che ha visto gli azzurri raccogliere il bottino pieno. Adesso che ogni pezzo del mosaico è finito al proprio posto, Oriali può ricominciare da una nuova esperienza, o vecchia, dipende dai punti di vista.



IL GIORNO DI ORIALI - Già oggi potrebbe essere il giorno giusto, perché il “Piper” è atteso in sede, quella in zona Porta Nuova, che proprio da oggi sarà il fulcro della società nerazzurra. Potrebbe dunque essere un’inaugurazione in grande stile, con l’annuncio di Lele Oriali, che al più tardi potrebbe slittare a martedì. Di sicuro domani l’ex centrocampista passerà in sede, dove potrebbe incrociare anche Antonio Conte e salutare il resto della dirigenza nerazzurra, che negli ultimi mesi sta cambiando faccia.