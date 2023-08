La seconda vita nerazzurra di Alexis Sanchez è iniziata. Ieri l'attaccante cileno è sbarcato a Milano con tanto di prima cena nel locale di Javier Zanetti, oggi gli ultimi passi prima di diventare, nuovamente, un giocatore dell'Inter: visite mediche e firma del contratto per un anno a 3 milioni di euro netti per l'ex giocatore del Marsiglia.



12.55 - Sanchez è arrivato al Palazzo del Coni di Milano per sostenere le visite di idoneità sportiva con l'Inter.