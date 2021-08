Il DS del Borussia Moenchengladbach Max Eberl non ha smentito del tutto le voci di mercato che vogliono l'attaccante Marcus Thuram in direzione Inter. Queste le sue parole.



SULL'INTER - "Non posso escludere nulla fino alla fine del calciomercato, comunque si tratta di semplici speculazioni. Il punto è che che saremmo estremamente riluttanti a rinunciare a Marcus, lo faremmo molto a malincuore".



SU THURAM - "Marcus può segnare anche più gol di quelli fatti la scorsa stagione. Ha un'incredibile quantità di potenziale, potenza e dinamismo. Alla lunga, i risultati visibili sono stati troppo pochi. E Thuram può fare ancora di più. E farlo al Gladbach è sicuramente una buona mossa per lui".