Lukaku confeziona con un grandissimo assist d'esterno sinistro e Lautaro, col destro, scaraventa in porta al volo. La marcatura targata Lu-La fa impazzire gli appassionati di calcio e anche la UEFA premia il gol come il più bello dell'ultima tornata di Champions. In classifica anche Gomez, Bender e Dybala, ma tutti dietro al “Toro”.