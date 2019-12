Un jolly per cambiare il mercato di gennaio. Andrea Pinamonti sta vivendo una stagione non semplice al Genoa. Il club rossoblù sta lottando per no retrocedere e questo non aiuta il suo rendimento. L'attaccante classe '99 è elogiato da tutti i suoi allenatori, usa intensità negli allenamenti, è disponibile, aiuta i compagni e per questo ha ancora grandi estimatori in giro per l'Italia e non solo. Con l'Inter sta cercando di ragionare su quello che potrà essere il suo futuro e un addio ai rossoblù a gennaio è tutt'altro che scontato.



PUO' TORNARE - Pinamonti è al Genoa in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione per una cifra prefissata in 18 milioni di euro. L'Inter ha bisogno che quella cifra venga iscritta a bilancio come plusvalenza, ma secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro sta valutando la possibilità di far esercitare al Genoa il riscatto anticipato per poi riportarlo alla base sempre in prestito, ma con controriscatto prefissato da pagare nel prossimo bilancio.



LA ROMA CI PROVA - Il ritorno in nerazzurro non è però l'unica possibilità concreta per Pinamonti. L'attaccante azzurro piace infatti tantissimo anche alla Roma che secondo la Gazzetta dello Sport ha messo momentaneamente da parte l'idea di arrivare ad Andrea Petagna come vice-Dzeko. Prima di intavolare una trattativa fra i tre club servirà piazzare Kalinic sul mercato e liberare uno slot che Petrachi vorrebbe colmare proprio con Pinamonti. Opzioni, idee e soprattutto cifre da far quadrare in tutti i bilancio. Il futuro di Pinamonti cambia i piani dell'attacco dell'Inter.