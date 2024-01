Inter, il Leicester può chiudere Sensi: Casadei dice addio e torna al Chelsea. Tutti i dettagli

ET

Cesare Casadei è pronto a tornare al Chelsea e lo farà con 6 mesi di anticipo sulla tabella di marcia che il club londinese si era prefissata. L'ex talento della Primavera dell'Inter, approdato in Inghilterra ormai 2 anni fa per 15 milioni di euro complessivi nel corso dell'estate 2022, aveva iniziato la stagione in prestito secco al Leicester in Championship dove, alla corte di Enzo Maresca ha collezionato 25 presenze fra campionato e coppe con 2 gol e 3 assist all'attivo.



RICHIAMATO - Il centrocampista italiano, vice-campione del Mondo Under 20 con la nazionale italiana tornerà quindi subito a Londra dove, a differenza del passato in cui era a disposizione della seconda squadra, si aggregherà subito con la prima squadra allenata da Mauricio Pochettino per giocarsi le sue chance e continuare il suo percorso di crescita in Premier League. Non è escluso che, se l'allenatore argentino non lo ritenesse pronto, ci potrebbe essere un nuovo prestito, questa volta però in un club di Premier.



SENSI - Il Leicester perderà quindi uno dei centrocampisti su cui Maresca puntava, anche se non era fra i suoi titolarissimi. L'obiettivo delle Foxes e soprattutto del suo manager era però quello di inserire in rosa un centrocampista di maggior qualità in impostazione rispetto ad un incursore come Casadei. Il preferito è da sempre Stefano Sensi, lui ancora sotto contratto con l'Inter. L'operazione è da tempo impostata sulla base di un pagamento di circa 2 milioni di euro bonus compresi (Sensi è a scadenza), ma fino ad oggi non c'è stato margine economico per chiuderla. Serviva un'uscita che sarà completata con l'addio di Casadei. Da unex-Inter, a un altro.