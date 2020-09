L'Inter cerca una nuova squadra per Ivan Perisic, rientrato dal prestito al Bayern Monaco. Il Manchester United, interessato anche se non caldissimo, è un'opzione gradita, ma il nazionale ha mercato soprattutto in Germania. La squadra più in pressing della Bundesliga? Il Lipsia sta facendo sul serio: va trovata una formula che accontenti sia Ivan sia il club di Zhang. Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'Inter vorrebbe 12 milioni di euro, ma si accontenterebbe anche di un prestito con obbligo per risparmiare un ingaggio da 4,5 milioni netti.