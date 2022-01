Futuro in Premier League per Luis Diaz. L'esterno offensivo colombiano del Porto (classe 1997) è destinato al Liverpool, che ha offerto 40 milioni di euro più altri 25 milioni di bonus per il suo cartellino.



Il club inglese allenato da Jurgen Klopp, prossimo avversario dell'Inter agli ottavi di finale in Champions League, ha battuto così la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.



Il calciatore si trova in patria, dove stasera giocherà con la sua nazionale contro il Perù in una gara valevole per il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale in Qatar.