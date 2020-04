In Inghilterra ne sono certi: il Liverpool vuole Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è un perno dell’Inter di Conte ma come vi abbiamo raccontato già più di una settimana fa, l’entourage del calciatore lavora per presentare in viale della Liberazione un’offerta da 60 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria.



L’ingaggio di Brozovic si aggira attualmente attorno ai 3,5 milioni di euro, cifra che il suo agente vorrebbe rivedere, alla luce delle prestazioni del calciatore, che si sta affermando come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. L’Inter non si tira indietro ma ritiene quello di Brozovic già un ottimo ingaggio e si riserva di rivederlo solo se di fronte a offerte ufficiali. Questo il discorso affrontato qualche mese fa con l’entourage del calciatore. Se dovesse arrivare una squadra pronta a versare 60 milioni, Marotta deciderà se pareggiare l’eventuale offerta al calciatore o se lasciarlo andare.



Ma ad oggi, stando a fonti vicine al club nerazzurro, in viale della Liberazione non sono ancora giunte offerte, nonostante dall’Inghilterra stia diventando sempre più insistente la voce che vorrebbe il Liverpool sulle tracce di Brozovic. Ancora tutto fermo, quindi, con l’Inter che rimane in attesa, proprio come da due mesi a questa parte.