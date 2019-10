"Manca ancora un passo per chiudere il cerchio, ossia la prima volta in Serie A". Lo scrive La Gazzetta dello Sport a proposito di Sebastiano Esposito; ma il quotidiano garantisce che ci siamo quasi, anzi: "Succederà a breve, magari già domani sera contro il Parma o martedì nella “sua” Brescia. Una delle due partite potrebbe addirittura vederlo titolarein caso di riposo per Lukaku, si gioca il posto con Politano. E Seba è pronto a infiammare il popolo interista come ha fatto contro il Borussia", si legge.



"In passato ha rifiutato la corte del Psg per restare all’Inter a cui è legato da un contratto triennale (obbligo per i minorenni) da circa 100 mila euro a stagione, in attesa del vero contratto da prima squadra che arriverà al compimento dei 18 anni, il prossimo luglio", conclude La Gazzetta.